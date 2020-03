Bon Jovi veröffentlichten Hymne für Prinz Harrys "Invictus Games"

Die US-Rockband Bon Jovi hat am Freitag ihre Hymne für Prinz Harrys "Invictus Games" veröffentlicht. Die Spezialversion ihrer Single "Unbroken" hatte die Gruppe aus New Jersey im Februar gemeinsam mit einem Chor in London aufgenommen. Bei den Aufnahmen in den berühmten Abbey-Road-Studios war auch der Prinz anwesend.