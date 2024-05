Bollywood-Star Shah Rukh Khan wegen Extremhitze in Indien im Spital

Angesichts einer Hitzewelle in Indien hat Bollywood-Star Shah Rukh Khan einen Hitzeschlag erlitten.

Er sei am Mittwoch in ein Krankenhaus eingeliefert worden, gab die Polizei laut örtlichen Medien wie der Nachrichtenagentur PTI und der Hindustan Times an. Der 58-jährige Schauspieler habe sich kurz davor mit seinen Kindern ein Kricket-Spiel im Bundesstaat Gujarat angeschaut, bei dem das Team Kolkata Knight Riders, das unter anderem er besitzt, gewonnen hatte.