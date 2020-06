Bollywood-Star Priyanka Chopra Jonas wegen Bleichcreme-Werbung angefeindet

In Indien gilt Priyanka Chopra Jonas als Superstar, die „ Miss World 2000“ spielte schon in vielen Bollywood-Filmen mit und brachte zudem drei Singles heraus. In der US-Serie „ Quantico“ war sie ebenfalls zu sehen. Und in „Matrix 4“ wird die 37-Jährige auch eine Rolle übernehmen.

Sie hat jetzt gemeinsam mit ihrem Ehemann, US-Schauspieler Nick Jonas (27), eine Unterstützungserklärung für „ Black Lives Matter“ (ist eine internationale Bewegung, die innerhalb der afroamerikanischen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten entstanden ist und sich gegen Gewalt gegen Schwarze bzw. People of color einsetzt) getwittert.

„Pri & ich haben schwere Herzen ... Die Realität der Ungleichheiten in diesem Land und auf der ganzen Welt ist eklatant. Systemischer Rassismus, Bigotterie und Ausgrenzung haben viel zu lange gedauert, und Schweigen verstärkt sie nicht nur, sondern ermöglicht es ihr, weiterzumachen“, haben die beiden geschrieben.

Und schon hagelte es Kritik, denn die Schauspielerin hat in ihrer Heimat immer mal wieder Werbung für bleichende Cremes gemacht. Und genau das halten ihr jetzt ihre Fans vor.

„Pri war das Gesicht von Hautaufhellungs-Cremes und ist Teil des Problems“, empörte sich zum Beispiel ein Fan. Auch andere Bollywood-Stars wurde deshalb bereits heftig kritisiert.