Böse Gerüchte um Cindy Crawfords Ehe

US-Klatschmagazine haben offenbar ein neues Lieblingsthema: Ausgerechnet die Vorzeige-Ehe von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber soll vor dem Aus stehen. Angeblich bereiten sich die beiden auf eine 500-Millionen-Euro Scheidung vor. Sogar die gemeinsamen Immobilien sollen Crawford und Gerber bereits auflösen.

Cindy Crawfords Ehe kurz vor dem Aus?

Was für Spekulationen sorgt: Gerade eben hat das Paar sein Familienanwesen in Malibu für 45 Millionen Dollar veräußert – obwohl die Villa einen Wert von 60 Millionen hat. Derzeit sollen Makler zudem damit beschäftigt sein, drei weitere Immobilien des Paares in Manhattan, Mexiko und Ontario zu verkaufen.

"Sie bereiten ihre Scheidung vor", behauptet ein vermeintlicher Freund aus dem Umfeld des US-Paares gegenüber dem amerikanischen OK!-Magazin. "Sie veräußern schon ihre Ferienimmobilien, das macht es einfacher, die Vermögenswerte aufzuteilen. Wir erwarten, dass sie bis Ende des Jahres getrennte Leute sind."