Bode Miller: Erstes Interview nach dem Tod seiner Tochter

Im Juni ertrank Emeline, die 19 Monate alte Tochter von Bode Miller (40) und seiner Frau Morgan (31), in einem Swimmingpool. In der US-TV-Show Today, die er zusammen mit Morgan besuchte, sprach der Skistar nun erstmals über den tragischen Verlust seines Kindes.

"Es passiert im Handumdrehen"

"Du denkst, es müssten irgendwelche seltsamen Umstände sein", so Miller über die Tragödie. "Das ist es nicht. Es passiert im Handumdrehen.“

Obwohl er und seine Frau in der Nähe waren, war Emeline durch die Hintertür des Hauses in den Garten gelangt. Kurz darauf wurde das Mädchen im Schwimmbecken entdeckt und ins Spital gebracht. Sie starb am darauffolgenden Tag.