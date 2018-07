Bode Millers Frau spricht erstmals über den Tod ihrer Tochter

Morgan Beck Miller (31), Ehefrau von US-Skistar Bode Miller (40), äußerte sich nun erstmals über den Tod ihrer kleinen Tochter Emeline Grier, die am 10. Juni mit nur 19 Monaten in einem Nachbarpool ertrunken war. So wünscht sich Miller, dass kein anderer Elternteil je diesen Schmerz erfahren muss, den sie und ihr Ehemann in den letzen zwei Monaten durchmachen mussten.