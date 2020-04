Bob Dylans Texte sind mehrere Millionen wert

Nobelpreisträger Bob Dylan (78) ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt, aber selbst ohne seine Lieder zu hören, machen diese Millionen.

Es werden nämlich jetzt handgeschriebene Texte (inklusive Kritzeleien) von seinen größten Hits vom Unternehmen „Moments In Time“ zum Verkauf angeboten. Die schriftlichen Songzeilen hat vor Jahren ein Sammler Dylans Manager abgekauft.

Und dafür muss man ganz schön tief in die Tasche greifen.

Das Textblatt zu „ The Times They Are a-Changin’“ (1964) wird für 2,2 Millionen Dollar gehandelt.