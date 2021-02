Blake Lively und Ryan Reynolds spendeten eine Million Dollar

Ebenfalls 500 000 US-Dollar gingen an die kanadische Lebensmittelbank "Food Bank Canada". "Wir wissen, dass die Kämpfe, mit denen so viele unserer Nachbarn im vergangenen Jahr konfrontiert waren, nicht vorbei sind", hieß es in einem Statement der Schauspieler, das "Feeding America" auf Twitter veröffentlichte. Deswegen seien sie dankbar, die Möglichkeit zu haben die Lebensmittelbanken in den USA und Kanada zu unterstützen. Bereits im März zu Beginn der Corona-Pandemie hatten die US-Amerikanerin und der Kanadier eine Million US-Dollar an Lebensmittelbanken gespendet.