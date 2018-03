Bizarr: Elon Musks Vater schwängerte Stieftochter

Elon Musk ist der milliardenschwere Visionär, der eine Raumfahrt-Firma gegründet hat und mit Tesla die Elektroauto-Welt revolutioniert. Der berühmte Südafrikaner erzählte in der Vergangenheit schon mehrmals, wie schwer seine Kindheit war - nicht zuletzt wegen seinem Vater.

Als er neun Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Er und seine Geschwister Kimbal und Tosca blieben zunächst bei der Mutter. Sein Vater habe ihm aber leidgetan, weswegen Musk beschloss, zu ihm zu ziehen.

"Mein Vater ist ein schrecklicher Mensch"

Das sei jedoch "keine gute Idee" gewesen, so der Tesla-Gründer. "Damals wusste ich noch nicht, was für ein Mensch er war", erzählt er über seinen Vater. Er hat mich psychisch misshandelt, als ich sehr jung war", verrät der Unternehmer über seinen Vater und bricht laut Rolling Stone in Tränen aus: "Ihr habt keine Ahnung, wie schlimm. Er hat jede mögliche kriminelle Tat begangen, die man sich vorstellen kann. Er hat jede erdenklich böse Sache getan. Es ist so schrecklich, dass ihr es nicht glauben würdet."

Seit einem Jahr haben die beiden nach sporadischem Kontakt nun jegliche Kommunikation abgebrochen. Und jetzt wurde auch bekannt, warum.