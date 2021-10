Billie Eilishs großer Bruder tritt (endgültig) aus ihrem Schatten

Die vom Corona-Lockdown inspirierten Stücke "A Concert 6 Months From Now" und "The Kids Are All Dying" zum Auftakt, mehrere schöne Klavierballaden in der Albummitte oder auch das abschließende "How It Ends" glänzen mit starken Melodien und feinstem Gesang. Dieser junge Mann hat Stil - und ein Händchen für so komplexe wie eingängige Popmusik irgendwo zwischen den frühen Coldplay und Justin Vernon alias Bon Iver. Ja, bei Finneas klingen selbst Autotune-Stimmeneffekte wie in "The 90s" nicht allzu nervig.