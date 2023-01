Billie Eilish trauert ihrem früheren Leben hinterher

Musik-Superstar Billie Eilish denkt manchmal wehmütig an ihr Leben vor dem Ruhm zurück. Die 21-jährige Amerikanerin traf sich für das Magazin Vogue mit jungen Aktivistinnen und Aktivisten und kam im Gespräch mit ihnen auf ihren unvergleichlichen Karriereweg zu sprechen. Auf die Frage, wie sie mit dem Gewicht der Erwartungen von Millionen von Menschen umgehe, antwortete Eilish kurz und knapp: "Es ist wild. Ich gehe immer noch davon aus, dass niemand mich kennt." Nun blicke sie zurück auf jene Zeit, als noch "weniger Augen" auf sie gerichtet waren. "Ich trauere darum. Ich wäre so gerne wieder dieses Kind", so Eilish.