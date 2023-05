Billie Eilish und Jesse Rutherford haben sich getrennt

Die "Happier Than Ever"-SĂ€ngerin und der Frontmann der Rockband The Neighbourhood waren im Oktober erstmals zusammen gesehen worden. Im November schritten sie dann bei einer Kunst- und Filmgala in Los Angeles als Paar ĂŒber den roten Teppich. Laut People.com hatten sie im April das Coachella-Musikfestival gemeinsam besucht.

