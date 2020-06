Billie Eilish: "Fühlte mich noch nie begehrt"

"Manchmal ziehe ich mich wie ein Junge an. Manchmal kleide ich mich wie ein swaggy Mädchen. Und manchmal fühle ich mich von dieser Person gefangen, die ich geschaffen habe, weil ich denke, die Leute sehen mich nicht als Frau." Genau darum sei es auch in ihrem kürzlich veröffentlichten Kurzfilm gegangen. Sie habe zeigen wollen, dass sich unter ihrer weiten Kleidung auch ein Körper befinde. "In diesem Video ging es um all das. Ich sage: Schau, unter diesen Kleidern befindet sich ein Körper, den du nicht sehen kannst. Ist das nicht eine Schande? Aber mein Körper gehört mir und dein Körper gehört dir. Unsere eigenen Körper sind die einzigen Dinge, die wirklich uns gehören. Ich kann es sehen und zeigen, wenn ich will", so Eilish.