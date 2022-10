Bill und Tom Kaulitz: Das Geheimnis ihrer Geschwisterliebe

Geheimnis liege in den Genen

Für Kaulitz liegt das Geheimnis dieser engen Geschwisterliebe darin, dass Tom und Bill eineiige Zwillinge sind. "Tom und ich, wir sind ja wie ein Mensch. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das wäre ohne den anderen. Eigentlich tun uns immer alle Leute leid, die keinen eineiigen Zwilling haben. Das ist so schade. Das Leben ist so viel schöner, wenn man jemanden dabei hat." Kaulitz und sein Bruder Tom wohnen seit 2010 in Los Angeles. Tokio Hotel gründeten sich 2001 in Magdeburg, bekannt wurde die Band 2005 mit dem Hit "Durch den Monsun".