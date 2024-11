Bill Kaulitz verrät sein Lieblings-Musical

Auch die Klassiker "Starlight Express" und "König der Löwen" hörte der gebürtige Musiker immer gern.

Sein Lieblingsmusical sei und bleibe jedoch "Cats". "Das finden wahrscheinlich viele langweilig, aber ich finde, 'Cats' war einfach mein Erstes. Da habe ich natürlich eine ganz besondere Verbindung dazu, weil ich das nie vergesse. Das war für mich die große Welt von Musical und Kostüm und einfach so eine Fantasiewelt. Und da war ich wahnsinnig begeistert."

Das Broadway-Musical "& Julia" hat am Mittwoch seine Deutschland-Premiere in Hamburg gefeiert. Es setzt kurz vor dem Ende von "Romeo & Julia" an - also nach Romeos Tod. Der Unterschied: Julia entscheidet sich für das Leben. Welches Leben das geworden wäre, will das Musical beantworten - mit Hits unter anderem von Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boys.