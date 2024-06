Bill Kaulitz macht sich vor Auftritten "völlig irre"

Früher sei Aufregung für Kaulitz kein Problem gewesen, sagte er. "Als Kind konntest du mich vor eine Million Leute hinstellen. Das war mir alles scheißegal. Jetzt hat man irgendwie mehr zu verlieren", so der Sänger. Die vielen Jahren auf der Bühne hätten ihn auch gelehrt, was alles schiefgehen kann. "Und deswegen mache ich mich vor so einem Auftritt völlig irre. Davor habe ich manchmal das Gefühl, ich werde ohnmächtig."

Am 25. Juni erscheint auf Netflix eine Serie über Kaulitz und seinen Zwillingsbruder Tom. In "Kaulitz & Kaulitz" geben sie private Einblicke in ihr Leben in Hollywood. Die Brüder sind in Magdeburg aufgewachsen und 2010 in die USA ausgewandert.