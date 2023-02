Bill Kaulitz lästert über Heidi Klums Kinder

Bei ihrem Model-Debüt sorgte Heidi Klums älteste Tochter für eine Überraschung, als offensichtlich wurde, wie gut ihr Deutsch ist. Leni Klum ist wie auch die der Rest von Heidi Klums Kindern in den USA groß geworden. Dennoch spricht Leni fließend Deutsch - wenn ihr Englisch natürlich um einiges besser ist. Ein bisserl gemein wirkte daher ein kleiner Seitenhieb, den sich Bill Kaulitz jetzt in seinem und Tom Kaulitz' Podcast in Richtung Klums Nachwuchs erlaubte.

Bill Kaulitz spöttelt über Deutsch von Heidis Kindern

"Die Kinder denken immer, dass mein Deutsch nicht gut ist. Dabei ist mein Deutsch exzellent", erzählte Tom Kaulitz seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Woraufhin dieser entgegnete: "Woher wollen die das wissen? Die sprechen doch alle kein Deutsch."