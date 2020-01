Bill Gates' Tochter Jennifer hat sich verlobt

Auch Jennifer Gates zeigte sich gerührt. Sie könne es nicht erwarten, den Rest ihres Lebens "lernend, wachsend, lachend und einander liebend" zu verbringen.

Springreiter

Das Paar ist seit etwas mehr als zwei Jahren zusammen und hat sich nun während eines Skiurlaubs verlobt. Gates hat einen Abschluss in Medizin, teilt mit ihrem Partner jedoch die Leidenschaft für Reitsport. Teilweise treten sie sogar bei Wettkämpfen an. Nassar hat sich qualifiziert, Ägypten im Springreiten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zu vertreten. Er befindet sich auf Platz 41 der Weltrangliste, Gates auf Platz 221.