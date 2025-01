Bill Gates: Scheidung von Melinda "der Fehler, den ich am meisten bedaure"

US-Milliardär Bill Gates bezeichnete die Scheidung von Ehefrau Melinda French Gates als "Fehler, den ich am meisten bedauere". "Die Sache mit der Scheidung machte mich und Melinda mindestens zwei Jahre lang unglücklich", so Gates in einem Interview mit der Zeitung Times, aus dem mehrere Medien zitierten. Eine öffentliche Scheidung stehe demnach "ganz oben auf die Liste" seiner Misserfolge. "Es gibt noch andere, aber keine, die von Bedeutung sind", ergänzte er. Inzwischen fühle er sich wieder heiterer.

Melinda French Gates hatte ihrerseits im vergangenen Jahr mit dem Time-Magazin über ihr neues Leben nach der Trennung gesprochen. "Ich habe eine Nachbarschaft. Jetzt kann ich zu kleinen Geschäften gehen. Ich kann zu Fuß zur Apotheke gehen, ich kann zu Fuß in ein Restaurant gehen", schilderte sie. "Ich liebe es."

Trennung nach 27 Ehejahren Sie und Microsoft-Gründer Bill Gates hatten sich 2021 nach 27 Jahren Ehe getrennt. "Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden", schrieben beide damals. Inzwischen sind sie beide Medienberichten zufolge in neuen Beziehungen. Durch die Corona-Pandemie könnten sie sich ungestört Gedanken über das Beziehungs-Aus machen, so French Gates. "Das gab uns die Möglichkeit, private Dinge auch privat zu machen", sagte sie dem Time-Magazin. "Ich habe mich zuerst getrennt, bevor ich die Entscheidung über eine Scheidung getroffen habe. Gott sei Dank konnte ich all das in Ruhe machen (...). Ich versuche immer noch, bestimmte Entscheidungen darüber treffe, wie ich mein Leben entwirre (...)."

© APA/AFP/LUDOVIC MARIN Melinda French Gates

French Gates: Mit Offenheit im neuen Leben 2024 feierte French Gates einen runden Geburtstag. "Ich denke mir: 'Wow, ich bin 60. Es ist besser, wenn ich mich mit Menschen umgebe und immer noch reise, damit ich immer noch etwas lerne, denn die Welt ist in Bewegung, die Welt verändert sich", meinte sie kurz vor ihrem Ehrentag. "Ich bin völlig unbelastet und kann arbeiten, wie ich will." Sie sei auch bereit, "jemand Neues kennenzulernen". Ein neuer Mann in ihrem Leben müsse "offen für Neues, lebendig und klug" sein.

Melinda French Gates studierte zunächst Informatik und Volkswirtschaftslehre, später schloss sie ein Management-Studium (MBA) ab. Im ersten Jahrzehnt ihrer Karriere arbeitete sie bei Microsoft an der Entwicklung von Multimediaprodukten.