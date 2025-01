Es ist offiziell: Roland Trettl und Miriam Höller sind ein Paar

"True!!", schrieb Trettl auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto. Damit dürfte er auf die kursierenden Gerüchte anspielen: Die deutsche Boulevardpresse hatte in den vergangenen Wochen immer wieder über eine vermeintliche Liebesbeziehung berichtet.

Wohl um weiteren Spekulationen aus dem Weg zu gehen, ergänzte Trettl: "Und es ist kein Verlobungsring an Miriams Finger. Und kein Ehering." Höller teilte auf ihrem Account ebenfalls ein inniges Bild. "Leben, du überraschst mich immer wieder", schrieb sie dazu. Ihren Post ergänzte sie mit einem roten Herzen in Flammen.

Trettls Tipp fürs erste Date

Seit 2018 ist Roland Trettl Gastgeber der Vox-Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei". Er selbst findet es übrigens wichtig, beim ersten Date nicht bloß essen zu gehen oder für den anderen zu kochen - sondern dies miteinander zu tun. "Ich rate unbedingt beim ersten Date dazu, gemeinsam zu kochen - und nicht erst zu erscheinen, wenn das Essen fertig ist", sagte er 2019 dem Magazin Bunte. Es gebe kaum etwas, das mehr über den anderen aussage, als zu sehen, wie sensibel er würze, forme, rühre und wie sinnlich er mit seinen Händen sei. Trettls Theorie: "Ein Mensch, der nicht anständig mit Essen umgeht, wird auch mit mir nicht anständig umgehen."

Anfang 2023 hatten Trettl und seine Ehefrau Daniela ihre Trennung bekannt gegeben. In einer Videobotschaft hatten sie ihren Fans ihre Entscheidung mitgeteilt. "Unsere Liebe wird groß genug sein, dass unser Sohn immer eine gute Zeit haben wird. Wir werden immer respektvoll miteinander umgehen können. Wir werden immer wissen, dass wir mit einem wundervollen Menschen zusammen waren. Aber es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe", so Trettl damals via Instagram." Als Paar sei man getrennt, "als Eltern für unseren Sohn immer gemeinsam", meinte Daniela.