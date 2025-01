Ein Baby für Schauspieler Moritz Bleibtreu

Schauspieler Moritz Bleibtreu (53) ist wieder Vater geworden. "Das ist richtig, ja", sagte er beim Deutschen Filmball in München und zeigte einen Daumen nach oben. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, Bleibtreu und seine 20 Jahre jüngere Frau Saskia seien Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Auf dem roten Teppich strahlte vor allem Bleibtreu in die Kameras, im Ballsaal legte er seiner Frau die Hand auf den Bauch.

Im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler ("Lola rennt", "Der Baader Meinhof Komplex"), der bereits einen Sohn (16) aus einer früheren langjährigen Beziehung hat, mit dem Playboy über Kindererziehung gesprochen. "Dass heute so ein Riesending daraus gemacht wird, hat bestimmt auch damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der mit allem Geld verdient wird. Mit den Ängsten und Sorgen von Eltern zu spielen, ist ein lukrativer Markt. Das lässt sich super monetarisieren", sagte er in dem Interview.