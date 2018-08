"Big Bang": Macaulay Culkin war für die Hauptrolle vorgesehen

Aus für den Erfolgshit

Nach zwölf Staffeln ist jetzt übrigens Schluss mit der illustren Wissenschafterrunde. Warner Bros. Television, der US-Sender CBS und Produzent Chuck Lorre gaben Anfang der Woche in einer gemeinsamen Erklärung das Serien-Aus bekannt. Die letzte Staffel soll am 24. September in den USA anlaufen und mit einem "epischen kreativen Ende" gekrönt werden. Im Mai 2019 soll mit Episode 279 das endgültige Finale über die US-Bildschirme flimmern.