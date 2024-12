Biebers Reaktion auf Selena Gomez' Verlobung ein Stich ins Herz seiner Frau?

Der 30-Jährige fügte Lizzy McAlpines Lied "All My Ghosts" bei, ein emotionales Lied über schöne Erinnerungen an einen Ex aus der Vergangenheit.

Dabei setzen Fans bestimmte Textzeilen mit Gomez in Verbindung, mit der Bieber knapp acht Jahre liiert war, bevor er seine zukünftige Ehefrau Hailey Baldwin kennenlernte.

"Ich kann es jetzt sehen, die Hochzeit des Jahres / Ich kann es jetzt sehen, er steht dort oben und wischt sich die Tränen ab", lauten die Lyrics, ins Deutsche übersetzt. "Ich kann es jetzt sehen, wenn alle meine Geister verschwinden / Ich kann es kristallklar sehen."

Weitere Textzeilen lauten etwa: "Oh, alle meine Geister sind bei mir / Ich weiß, du fühlst sie auch."

Biebers' Follower fragen sich, ob der Sänger vielleicht versucht, auf kryptische Weise versuchte, Kontakt zu Gomez aufzunehmen.

Dass er dabei mit seiner Frau für ein Kuschel-Foto posiert, mutet dabei ziemlich frech an.