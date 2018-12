Bieber und Baldwin: Gibt es bald Nachwuchs?

Zuerst die heimliche Hochzeit und jetzt der unerwartete Umzug. Seit Kurzem wohnen Justin Bieber und seine Frau Hailey Baldwin nun in Ontario, Kanada. Dort genießen sie ihr Leben fernab der Paparazzi. In ihrem neuen Haus luden sie erstmals ihre Familien zur Thanksgiving-Feier ein, das berichtete eine Quelle der Us Weekly.

Ungestörte Zweisamkeit in Kanada

Der Insider erzählte weiter: " Justin hat ein riesiges Haus dort – mehr als 800 Quadratmeter, 1.000 Hektar, am See gelegen. Er liebt es dort und Hailey auch." Justin schätze insbesondere die neu gewonnene Privatsphäre und die ungestörte Zweisamkeit mit seiner frisch vermählten Ehefrau.