Beyonces Luxus-Leben: Kinderoutfit um 11.000 Dollar

Sie ist gerade einmal vier Jahre alt und lebt einen Alltag, den sich Otto Normalverbraucher wohl in seinem ganzen Leben nie leisten können wird.

Blue Ivy ist die Tochter von R'n'B-Königin Beyonce und Rap-Superstar Jay-Z. Gemeinsam ist das Ehepaar eine Milliarde Dollar schwer. Dass ihre einzige Tochter da im dekadenten Luxus-Leben ihre Kindheit fristet, zeigt alleine das Kleid, dass Blue Ivy trug, als sie ihre Mama bei den VMA's begleitete.

Diadem & Prinzessin-Kleid

10.950 Dollar hat das rosa Prinzessinnenkleid aus Tüll von Mischka Aoki gekostet, in dem die Kleine über den roten Teppich wandelte. Das Diadem war vom Schmucklabel Lorraine Schwartz, die Edelsneakers kamen von Giuseppe Zanotti.

Wirklich happy sah Blue Ivy ob der aufgebrachten Fotografenmeute aber dennoch nicht aus.

Privatjet & Jachturlaube

Einen kostspieligen Alltag ist das Mädchen aber ohnhin gewohnt. Blue Ivy soll sechs Nannys haben, fliegt im Privatjet mit Mama und Papa um die Welt, urlaubt auf den teuersten Jachten, für sie gibt es Privatführungen im Louvre in Paris und in den besten Restaurants der Welt immer das Gericht, wonach ihr gerade ist.

Von Designern umworben

Von Designern wird die Kleine schon jetzt umworben. Ungefragt werden ihr Berge an Kleidung zugeschickt. Kein Wunder: Denn wenn ein Promi-Spross wie Blue Ivy etwas trägt und dabei fotografiert wird, wird das meist eilig von modeverrückten Mamas für ihre Sprösslinge nachgekauft. Zuletzt zeigte sie sich im Partnerlook mit Mama Beyonce - in Gucci.

Sie soll bodenständig sein

Mal sehen, wie bodenständig so ein Promi-Spross überhaupt werden kann, wenn er so einen Glamour-Lifystlye seit der Geburt gewohnt ist. Mama Beyonce hat kurz vor der Geburt von Blue Ivy nämlich noch erklärt, dass es ihr enorm wichtig sei, ihre Tochter so normal und geerdet wie möglich aufwachsen zu lassen. Jo, eh ...

