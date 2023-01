Teuerstes Privatkonzert aller Zeiten: Beyoncés unfassbarer Stundenlohn

Seit Jahren schon führt Superstar Beyoncé die Liste der Bestverdiener unter den Musikern an. Ihr Vermögen wird inzwischen auf 440 Millionen US-Dollar geschätzt, was sie ganz nebenbei zu einem der reichsten Musik-Stars der Welt macht. Jetzt wurde das Konto der 28-fachen Grammy-Preisträgerin einmal mehr ordentlich aufgestockt. Beyoncé trat am Wochenende bei der exklusiven Eröffnung des neuen Hotels "Atlantis The Royal" in Dubai auf. Es war der erste Live-Auftritt des Musiksuperstars seit fast fünf Jahren - und dazu ein äußerst lukrativer. Für das Event wurde die US-amerikanische Sängerin für sage und schreibe 24 Millionen Dollar eingeflogen, so Medienberichte.

Beyoncé bei bisher teuerstem Privatkonzert in Dubai

Rund eine Stunde lang soll sie laut Forbes auf der Bühne vor hochkarätigen Gästen performt haben. Es habe sich um die bisher teuerste offiziell bekannte private Performances eines Künstlers gehandelt, berichtet Forbes.