Viele erinnern sich vielleicht noch an die Sitcom „Unser lautes Heim“ (Originaltitel: Growing Pains), die von 1985 bis 1992 vom Sender ABC produziert wurde und 1993 erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen war. Die Serie drehte sich um das turbulente Familienleben der Seavers, bestehend aus dem Psychiater Jason, seiner Frau Maggie und ihren Kindern Mike, Carol und Ben. „Unser lautes Heim“-Star Johnson als Kind fast entführt Ashley Johnson, heute 42 Jahre alt, war als Kind in der Rolle der Chrissy Seaver zu sehen. Und während „Unser lautes Heim“ zu ihrem Sprungbrett ins Showbusiness wurde, hat die Schauspielerin an ihre Zeit am Set nicht nur gute Erinnerungen. Im Gegenteil. Im Podcast „Weird Kids“ erinnerte sie sich kürzlich an ein traumatisches Ereignis, als sie enthüllte, dass sie einmal um ein Haar von einem bewaffneten Mann entführt worden wäre. Noch beunruhigender war, dass ein Fan vor dem Entführungsversuch an die Produktionsfirma noch geschrieben hatte: „Ich komme ans Set, bringe eine Waffe mit und werde einige der Schauspieler umbringen.“

Es wurden aber offenbar keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen übernommen, denn Johnson erinnerte sich daran, wie ein Mann sie packte, als sie am Set mit ihrer Mutter unterwegs war, und mit ihr wegrannte. Die Zuschauer im Studio befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter von den Stars entfernt. „Er ist schließlich ins Gefängnis gekommen“ „Ich ging mit meiner Mutter spazieren, als plötzlich ein Mann aus der Reihe sprang, mich packte, hochhob und losrannte. Ich weiß nur noch, dass irgendwann Sicherheitsleute ihn überwältigten“, erzählte Johnson. „Die Sicherheitsleute kamen, rangen ihn zu Boden, und ich flog durch die Luft“, fuhr sie fort.

Der ehemalige Kinderstar sagte, während des Vorfalls völlig ahnungslos gewesen zu sein. Johnson erinnerte sich aber daran, aufgebracht gewesen zu sein, weil sie befürchtete, Ärger zu bekommen, da der Entführer ihr einen Schuh gestohlen hatte. „Er hatte eine Waffe. Und, wissen Sie, sie haben ihn geschnappt und mich gerettet“, erzählte sie, stellte aber klar: „Er ist schließlich ins Gefängnis gekommen.“ Der Vorfall ereignete sich in ihrem ersten Dreh-Jahr. Zu diesem Zeitpunkt sei sie also erst sechs oder sieben Jahre alt gewesen.