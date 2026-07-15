Bewaffneter am Set: „Unser lautes Heim“-Star Ashley Johnson entging nur knapp Entführung
Viele erinnern sich vielleicht noch an die Sitcom „Unser lautes Heim“ (Originaltitel: Growing Pains), die von 1985 bis 1992 vom Sender ABC produziert wurde und 1993 erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen war. Die Serie drehte sich um das turbulente Familienleben der Seavers, bestehend aus dem Psychiater Jason, seiner Frau Maggie und ihren Kindern Mike, Carol und Ben.
„Unser lautes Heim“-Star Johnson als Kind fast entführt
Ashley Johnson, heute 42 Jahre alt, war als Kind in der Rolle der Chrissy Seaver zu sehen. Und während „Unser lautes Heim“ zu ihrem Sprungbrett ins Showbusiness wurde, hat die Schauspielerin an ihre Zeit am Set nicht nur gute Erinnerungen. Im Gegenteil. Im Podcast „Weird Kids“ erinnerte sie sich kürzlich an ein traumatisches Ereignis, als sie enthüllte, dass sie einmal um ein Haar von einem bewaffneten Mann entführt worden wäre. Noch beunruhigender war, dass ein Fan vor dem Entführungsversuch an die Produktionsfirma noch geschrieben hatte: „Ich komme ans Set, bringe eine Waffe mit und werde einige der Schauspieler umbringen.“
Es wurden aber offenbar keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen übernommen, denn Johnson erinnerte sich daran, wie ein Mann sie packte, als sie am Set mit ihrer Mutter unterwegs war, und mit ihr wegrannte. Die Zuschauer im Studio befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter von den Stars entfernt.
„Er ist schließlich ins Gefängnis gekommen“
„Ich ging mit meiner Mutter spazieren, als plötzlich ein Mann aus der Reihe sprang, mich packte, hochhob und losrannte. Ich weiß nur noch, dass irgendwann Sicherheitsleute ihn überwältigten“, erzählte Johnson. „Die Sicherheitsleute kamen, rangen ihn zu Boden, und ich flog durch die Luft“, fuhr sie fort.
Der ehemalige Kinderstar sagte, während des Vorfalls völlig ahnungslos gewesen zu sein. Johnson erinnerte sich aber daran, aufgebracht gewesen zu sein, weil sie befürchtete, Ärger zu bekommen, da der Entführer ihr einen Schuh gestohlen hatte.
„Er hatte eine Waffe. Und, wissen Sie, sie haben ihn geschnappt und mich gerettet“, erzählte sie, stellte aber klar: „Er ist schließlich ins Gefängnis gekommen.“
Der Vorfall ereignete sich in ihrem ersten Dreh-Jahr. Zu diesem Zeitpunkt sei sie also erst sechs oder sieben Jahre alt gewesen.
Die Schauspielerin stieß in der vierten Staffel zur Sitcom hinzu und spielte das jüngste Kind von Dr. Jason Seaver (gespielt vom verstorbenen Alan Thicke) und seiner Frau Maggie (Joanna Kerns). Nach ihrem Ausstieg aus „Unser lautes Heim“ ging es für Johnson erfolgreich weiter. Für die Darstellung der Mary Margaret Doolan in der Fernsehserie „Phenom – Das Tenniswunder“ wurde sie 1994 in der Kategorie Beste Darstellung in einer Fernsehserie – Schauspieler bis zehn Jahre oder jünger mit dem Young Artist Award ausgezeichnet.
Der Schauspielerei ist sie bis heute treu geblieben. Als Erwachsene spielte sie in diversen Serien und Filmen mit, unter anderem in „The Killing“ (2011 bis 2012) und „Blindspot“ (2015 bis 2020). Zudem hat sie als Synchronsprecherin der Ellie im postapokalyptischen Videospiel „The Last of Us“ die Stimme verliehen.
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