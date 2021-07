"Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk bestätigt: "Hatte kleinen Herzanfall"

Der Zustand von "Better Call Saul"-Schauspieler Bob Odenkirk ist Medienberichten zufolge nach gesundheitlichen Problemen stabil. Das berichtete unter anderem die Zeitung New York Times unter Berufung auf eine Mitteilung seines Managements. Demnach erlitt der Schauspieler einen "Herzvorfall".

Odenkirk auf dem Weg der Besserung

Dies bestätigte nun auch Odenkirk selbst. "Hallo. Hier ist Bob", twitterte der 58-Jährige am Freitag. "Danke. An meine Familie und Freunde, die in dieser Woche bei mir waren. Und danke für die Liebe aller, die ihre Sorge und Fürsorge für mich zum Ausdruck gebracht haben. Es ist überwältigend. Ich fühle die Liebe und sie bedeutet so viel", schrieb er. In einem Folge-Tweet kommentierte er den "kleinen Herzanfall": "Ich werde eine Weile brauchen, um mich zu erholen, aber ich werde bald zurück sein", erklärte er.