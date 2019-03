Betrug mit Elon Musk: Johnny Depp verklagt Ex Amber Heard

In der aktuellen Schadensersatzklage behaupten die Anwälte des 55-Jährigen außerdem, dass Heards Unterstellungen die Karriere des Hollywoodstars negativ beeinflusst hätten. Ihr Artikel in der Washington Post habe ihn die Rolle des Jack Sparrow aus dem Film "Pirates of the Caribbean" gekostet. Sie habe den Text nur verfasst, um Aufmerksamkeit für die wenige Tage später stattfindende Premiere ihres Films "Aquaman" zu generieren.

Betrog Amber ihren Mann mit Elon Musk?

Weiters wirft Depp seiner Ex vor, ihn mit Elon Musk betrogen zu haben. In den Dokumenten wird behauptet, dass Heard bereits einen Monat nach der Hochzeit eine Affäre mit dem Tesla-Gründer begonnen habe. Während ihrer Ehe mit Depp habe die 32-Jährige regelmäßig nächtliche Besuche von dem Unternehmer bekommen. Somit habe Musk auch in jener Nacht Zugang zum Haus gehabt, bevor Heard ihr verletztes Gesicht der Öffentlichkeit präsentierte - und Depp der häuslichen Gewalt bezichtigte.

Musk und Heard dateten bekanntlich nach ihrer Trennung vom 55-jährigen Schauspieler.