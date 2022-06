Besonderes Geschenk: Emmanuel Macron würdigt Queen zum Thronjubiläum

Neben Geschenken will Macron das Thronjubiläum der Queen auch mit mehreren Gesten würdigen. So sollen an der britischen Gedenkstätte der Normandie-Landung im Zweiten Weltkrieg in Ver-sur-Mer im Herbst 70 Weißbuchen gepflanzt werden. Einzelne nordfranzösische Kommunen wollen öffentliche Gebäude in Rot und Blau erstrahlen lassen und Macron will die Flamme am Pariser Triumphbogen am Donnerstag neu entfachen.