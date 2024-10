Berichte: Rapper Sido wird wieder Vater, Exfrau Charlotte Würdig gratuliert

Stumpf veröffentlichte am Sonntag auf Instagram ein Video, in dem ihr Babybauch zu sehen ist und kommentierte ihren Post mit "Mama". Sido kommentierte die Neuigkeiten bislang nicht.

Zahlreiche Fans und einige Prominente übermittelten der werdenden Mutter Glückwünsche. "Here we go. Freuen uns auf das Kleine", schrieb etwa Sidos frühere Ehefrau, Moderatorin Charlotte Würdig . Ihre Nachricht ergänzte sie mit einer Reihe an roten und weißen Herzen.

Würdig hatte sich 2022 zu ihrem Verhältnis zu Sido nach ihrer Trennung geäußert. "Paul bleibt für immer ein wichtiger Teil in meinem Leben. Die Tür steht immer offen", sagte sie damals im Gespräch mit Bunte. "Eine Scheidung erfordert allen Mut, den man aufbringen kann. Ich würde sogar sagen, mehr als die Hochzeit", sagte sie. In dem Moment, in dem man seine Unterschrift unter die Scheidungsurkunde setzt, lande alles, wovon man als Paar geträumt hat, was man gemeinsam aufbauen wollte, in einer anderen Broschüre, sagte Würdig. "Das tut schon weh."