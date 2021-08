Berichte: Kylie Jenner soll zweites Kind erwarten

US-Model Kylie Jenner, Halbschwester von Fernsehstar Kim Kardashian, soll laut US-Medienberichten ihr zweites Kind erwarten. So berichtet unter anderem das Promiportal Page Six am Freitag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, dass die gesamte Familie "aufgeregt" ob der Schwangerschaft sei.

Kein Kommentar

Vater des Kindes soll wieder Rapper Travis Scott sein. Jenner selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert.

Ihre erste Schwangerschaft mit Tochter Stormi Webster (3) hatte Jenner komplett geheim gehalten, um diese Zeit möglichst stressfrei und positiv zu erleben, wie sie bei Instagram schrieb. Niemals zuvor habe sie so viel Liebe und Glück empfunden, sagt die junge Mutter damals. Stormi erblickte am 1. Februar 2018 das Licht der Welt.

Sollte Jenner tatsächlich ein weiteres Kind erwarten, wird dieses in ein Luxusleben geboren: Kleine Geschenke sind nämlich nicht Jenners Ding: So hatte die Jenner-Kardashian-Familie beispielsweise 2019 mit ihrem Weihnachtsgeschenk für Diskussionen im Netz gesorgt. Da wurde die damals zweijährige Stormi nämlich kurzerhand mit einem zweistöckigen Miniaturhaus im Garten überrascht - inklusive Spielecke, Schminktisch und Balkon.