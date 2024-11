Bericht: Liam Payne soll diese Woche in Großbritannien beigesetzt werden

Die Boulevardzeitung The Sun hatte geschrieben, dass Paynes Trauerfeier diese Woche in der St. Paul's Church in seiner Heimatstadt Wolverhampton stattfinden wird. Offiziell bestätigt wurden die Berichte nicht.

Der 31-jährige Payne war am 16. Oktober vom Balkon seines im dritten Stock gelegenen Hotelzimmers in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben. Die Ermittler erklärten, der Brite habe offenbar "eine Phase des Drogenmissbrauchs durchgemacht". Er sei im Moment des Unglücks allein in seinem Zimmer gewesen. Paynes Vater Geoff war nach der Tragödie nach Argentinien gereist.

Geoff Payne habe bei dem Treffen den Wunsch geäußert, "zu erfahren, was passiert ist", hieß es in der Erklärung der Staatsanwaltschaft weiter. Er habe zudem seine Bereitschaft signalisiert, "über alles auszusagen, was den Ermittlungen helfen könnte".

Payne hatte Drogen-Mix im Körper

Nach dem Tod von Liam Payne haben erste toxikologische Tests laut US-Medienberichten ergeben, dass der One-Direction-Star vor seinem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien mehrere verschiedene Drogen genommen hatte. Bei einer Teil-Autopsie sei ein "rosa Kokain" genannter Drogencocktail gefunden worden, berichteten der Sender ABC News und das Portal TMZ.

Dieser Mix habe unter anderem Methamphetamin, Ketamin und MDMA enthalten, hieß es in den Berichten. Laut der argentinischen Staatsanwaltschaft sind die toxikologischen Untersuchungen aber noch nicht abgeschlossen.

Laut den US-Medienberichten waren in Paynes Körper neben Methamphetamin, Ketamin und MDMA auch Crack und Benzodiazepine nachgewiesen worden. Laut ABC News wurde in dem Zimmer, in dem sich der Musiker in Buenos Aires aufhielt, auch ein "improvisiertes Aluminiumrohr" gefunden - offenbar zum Drogenkonsum.