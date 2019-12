Bericht: Asap Rocky darf nicht in schwedischem Gefängnis auftreten

Begründet wurde die Absage demnach unter anderem mit Sicherheitsaspekten und logistischen Fragen. Asap wollte im Zuge eines Konzerts in Stockholm am kommenden Mittwoch auch in der Stockholmer Kronoberg-Haftanstalt auftreten, in der er im Sommer vier Wochen lang wegen Körperverletzung eingesessen hatte.

Der US-Rapper mit dem bürgerlichen Namen Rakim Mayers hatte im Sommer gehörigen Ärger mit der schwedischen Justiz gehabt, nachdem er gemeinsam mit zwei Begleitern in Stockholm einen jungen Mann auf offener Straße zusammengeschlagen hatte. Nach eigenen Angaben waren sie zuvor länger belästigt und bedrängt worden. Nach seiner Zeit in U-Haft war Asap Rocky Mitte August von einem schwedischen Gericht wegen Körperverletzung verurteilt worden. Um eine Haftstrafe kam er aber herum. Der Fall hatte hohe Wellen geschlagen, auch US-Präsident Donald Trump und andere hatten sich eingeschaltet. Das Konzert am Mittwoch wird nun Asaps erster Auftritt in Schweden seitdem sein.