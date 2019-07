Trump und Kardashian springen für prügelnden US-Rapper in die Bresche

US-Präsident Donald Trump schaltete sich Freitag in die Causa um den von einem schwedischen Gericht in Untersuchungshaft genommenen amerikanischen Rapper ASAP Rocky ein. Die U-Haft war um eine Woche verlängert worden. Trump erklärte in Washington, er wolle helfen und mit dem "so talentierten schwedischen Premier" Stefan Löfven reden.

Dabei werde man sehen, was man tun könne, um zu helfen. "So viele 'Menschen wollen eine rasche Lösung", meinte Trump auf Twitter.

Fluchtgefahr

ASAP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, war Ende Juni in Stockholm nach einem Konzert in eine Schlägerei verwickelt worden. Der 30-Jährige wurde später wegen des Vorwurfs der Körperverletzung festgenommen. Ein schwedisches Gericht entschied Anfang Juli, dass der Rapper wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft bleiben müsse.