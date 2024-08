Bericht: Angelina-Jolie-Sohn Pax nach Unfall vor "langem Weg der Genesung"

Mutter und Sohn seien "zutiefst dankbar für das schnelle und lebensrettende Handeln der Ersthelfer und die hervorragende medizinische Versorgung, die er erhielt", so der Insider. Jolie stehe Pax weiterhin zur Seite. Seine Geschwister hätten ihn ebenfalls "besucht und unterstützt". "Sie stehen sich alle sehr nahe", so die Quelle des People-Magazins weiter. Pax wurde dem Bericht zufolge am 29. Juli in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert. Laut TMZ habe er eine Kopfverletzung erlitten und über Hüftschmerzen geklagt. Er soll bei dem Unfall keinen Helm getragen haben.

Vor acht Jahren war die Ehe der beiden Hollywoodstars Jolie und Pitt geplatzt. Sie warf ihm damals vor, er sei ihr und den Kindern gegenüber handgreiflich geworden. Im Herbst 2016 untersuchte die Polizei den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt.