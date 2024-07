Bericht: Angelina Jolie inmitten von Turbulenzen fokussiert auf Arbeit und Kinder

Hollywood-Star Angelina Jolie blickt auf erfolgreiche Monate zurück. Das Broadway-Stück "The Outsiders", bei dem sie Regie führte, wurde bei den diesjährigen Tony Awards als "Bestes Musical" ausgezeichnet. Tochter Vivienne, die an der Seite ihrer Mutter 2014 in "Maleficent" zu sehen war, half bei der Produktion mit. "Sie ist eine wirklich harte Assistentin", verriet Jolie über die 15-Jährige. "Sie nimmt es sehr, sehr ernst."