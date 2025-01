Cumberbatch wurde in Südafrika entführt

2004 drehte Cumberbatch für BBC die Serie "To the Ends of the Earth" in Südafrika. An einem drehfreien Tag entscheiden sich er und ein Schauspielkollege, tauchen zu gehen. Auf dem Rückweg zum Set platzte ihnen ein Autoreifen, sie mussten am Straßenrand anhalten.

Als sie auf Hilfe warteten, wurden sie von einer Gruppe von sechs Männern überfallen, gefesselt und gezwungen, in deren Auto zu steigen. Danach waren Cumberbatch und sein Kollege stundenlang mit den Tätern unterwegs, bis diese plötzlich anhielten und ihre Gefangenen am Straßenrand wieder freiließen – nicht aber, ohne sie zuvor auszurauben. Die Täter flohen und wurden bis heute nicht gefasst.