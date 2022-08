Ben Afflecks Mutter vor 2. Hochzeit mit Lopez ins Spital eingeliefert

Fast 20 lang haben die US-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck nach dem Ende ihrer ersten Beziehung warten m├╝ssen, bis sie heuer endlich ihr Liebesgl├╝ck besiegeln konnten. Im Juli haben sich die beiden im Rahmen einer kleinen Feier in Las Vegas das Jawort gegeben - an diesem Wochenende soll ein gr├Â├čeres Event folgen. Laut Medienberichten finden seit Tagen die Vorbereitungen auf eine Party mit engen Freunden und Familienmitgliedern auf dem Anwesen des Schauspielers Affleck im US-Bundesstaat Georgia statt. Die Vorfreude auf die zweite Hochzeit d├╝rfte zwischenzeitlich aber getr├╝bt gewesen sein: Medienberichten zufolge hatte sich Afflecks Mutter Christine Anne Boldt bei einem Sturz auf seinem Grundst├╝ck verletzt.

Afflecks Mutter erlitt Schnittverletzungen

Laut Daily Mail hatte sie sich am Freitag Schnitte am Bein zugef├╝gt. Demnach wurde Boldt daraufhin mit einem Krankenwagen in ein Spital gebracht, wo sie behandelt wurde. Affleck und Lopez sollen sie ins Krankenhaus begleitet haben. Es habe sich um "keine ernste" Verletzung gehandelt, hei├čt es im Mail-Bericht unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.