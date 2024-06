Ben Affleck: Seltener Kommentar über Ehe mit Jennifer Lopez

US-Boulevardmedien berichten seit einigen Wochen von einer angeblichen Beziehungskrise der beiden Hollywoodstars Jennifer Lopez und Ben Affleck. Die Sängerin und der Schauspieler sollen inzwischen getrennt leben, heißt es etwa.

In der Talkshow von Schauspieler Kevin Hart sprach Affleck nun darüber, was es bedeutet, mit Megastar Lopez liiert zu sein. "Die Leute lieben sie, und sie repräsentiert wirklich etwas Wichtiges für die Menschen", so der Schauspieler.

"Es ist unfassbar, weißt du, was ich meine?", fragte Affleck seinen Kollegen Hart und erzählte von einer Begebenheit während eines Familienausflugs in New York City. "Wir stiegen aus dem Auto aus, wir wollten zu einem Theaterstück, und ich sagte: 'Verdammt, Babe, wir kommen zu spät, wir müssen eineinhalb Blocks laufen.'" Lopez habe "In Ordnung" entgegnet. "Wir sind also mit den Kindern über den Times Square gegangen, und es war verdammt verrückt. Ich dachte: 'Oh mein Gott.' Da war eine Frau, sie rauchte Gras, trug einen purpurnen hautengen Anzug (...). Und sie fing plötzlich an, rückwärtszulaufen, zu filmen und J.Lo zu rufen."

Affleck und Lopez hatten im Sommer 2022 geheiratet. Rund 20 Jahre zuvor waren sie schon einmal verlobt. Davor war sie zwischen 1997 und 1998 mit dem Kellner Ojani Noa, von 2001 bis 2003 mit dem Tänzer Cris Judd und ab 2004 zehn Jahre lang mit dem Sänger Marc Anthony verheiratet, mit dem sie Zwillinge hat. Affleck hat mit seiner Ex-Frau, Schauspielerin Jennifer Garner, drei Kinder. Lopez nimmt Auszeit für Familie, Kinder und Freunde Wie es aktuell wirklich um ihre Ehe steht, wissen wohl nur Affleck und Lopez selbst. Die Sängerin hatte im Mai ihre für den Sommer geplante US-Tournee abgesagt. "Jennifer nimmt eine Auszeit, um mit ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zusammen zu sein", hieß es zur Begründung in einem Newsletter der Musikerin. "Ich bin komplett niedergeschlagen und am Boden zerstört, dass ich euch enttäuschen muss", wurde die Sängerin zitiert. "Bitte wisst, dass ich das nicht machen würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig ist. Ich verspreche, ich werde es wiedergutmachen und wir werden alle wieder zusammen sein. Ich liebe euch alle so sehr." Eigentlich hatte Lopez zwischen Juni und August durch zahlreiche Städte in den USA und Kanada touren wollen. Immer wieder gab es Berichte darüber, dass sich die Tickets nicht gut verkauften. Im Februar hatte Lopez ihr neuntes Studioalbum "This Is Me... Now" veröffentlicht.