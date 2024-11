Ben Affleck: Das denkt er über seine Exfrau Jennifer Lopez wirklich

Der Film soll am 6. Dezember in die US-Kinos kommen. Die Promoarbeit hat bereits - langsam aber doch - begonnen. In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach Affleck über den Cast von "Unstoppable" und ließ es sich auch nicht nehmen, Exfrau Lopez zu erwähnen: "Jennifer ist spektakulär" betonte er klipp und klar.



Afflecks Meinung über Lopez scheint sich zumindest öffentlich nicht geändert zu haben. Schon 2023 sprach er mit CBS News über den gemeinsamen Film und geriet dabei ins Schwärmen, als es um Lopez ging: "Was für ein Spaß, was für eine Freude, etwas mit ihr zu machen, zu sehen, wie toll sie ist." Lopez würde ihm mit ihrem Mitwirken in "Unstoppable" einen Gefallen tun, das sei ihm bewusst, gab Affleck damals zudem zu: "Sie kann es nicht so aussehen lassen, als würde sie mir einen Gefallen tun, aber das tut sie tatsächlich."