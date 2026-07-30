Video: Ben Affleck gewinnt US-Version von „Die Millionenshow“

Bei uns in Österreich erfreuen sich die Promi-Ausgaben der ORF-„Millionenshow“ großer Beliebtheit und erzielen regelmäßig Traumquoten. In den USA ist das nicht anders: Auch hier quizzen von Zeit zu Zeit Stars für einen guten Zweck, die Show heißt dort aber „Who Wants to Be a Millionaire?“ („Wer möchte ein Millionär sein?“). Der Gewinn beläuft sich auch in den USA auf eine Million Dollar. Der aktuelle „Who Wants to Be a Millionaire?“-Gewinner ist niemand Geringerer als Hollywood-Topstar Ben Affleck, wie unter anderem People berichtet. Gemeinsam mit „Jeopardy!“-Champion Jamie Ding (die legendäre Quizshow genießt in den USA Kultstatus) erspielte er tatsächlich den Höchstgewinn. Dieser kommt Afflecks Stiftung, der Eastern Congo Initiative, zugute. Diese setzt sich für Gemeinschaftsprojekte in der von Kriegsfolgen schwer gezeichneten Region ein.

Truthahn entschied über den Gewinn Diese Episode knüpfte, ganz in der Tradition der Show, an die Folge der Vorwoche an. Es ging spannend weiter, denn Affleck und Ding waren nur noch zwei Fragen vom Hauptgewinn entfernt. Die vorletzte Frage („Welche Errungenschaft geschah nur zwei Monate, nachdem ein Artikel der New York Times behauptete, sie würde erst in ‚1 Million bis 10 Millionen Jahren‘ stattfinden?“) beantwortete das Duo mühelos (Antwort: „Erster Flug eines Flugzeuges“), woraufhin Moderator Jimmy Kimmel witzelte: „So viel klüger als Matt.“ – ein Seitenhieb auf Afflecks Freund Matt Damon, der ebenfalls erfolgreich an der Show teilgenommen hatte.

Die entscheidende Eine-Million-Dollar-Frage hatte es dann aber – wie zu erwarten – in sich. Sie lautete: „Im Rahmen einer jährlichen Thanksgiving-Tradition: Welche dieser Namen wurden noch nie einem von einem US-Präsidenten begnadigten Truthahn gegeben?“ Die Antwortmöglichkeiten waren: A) Peanut Butter & Jelly

B) Tater & Tot

C) Mac & Cheese

D) Spaghetti & Meatball (richtig). Affleck war zunächst ratlos: „Das muss ein Scherz sein.“ Er schlug vor, den Telefon-Joker zu nutzen, doch Kimmel erinnerte ihn an die Möglichkeit, den Moderator selbst zu befragen. Also rätselte dieser ebenso drauflos und tippte auf Antwort D. Das Duo vertraute, nachdem sie doch noch zur Sicherheit den Telefon-Joker nutzten, auf Kimmels Expertise (Affleck: „Wahrscheinlich die beste Person weltweit, die man zu so einer Frage befragen kann.“) und gewann schließlich tatsächlich die Million. Als Konfetti herabregnete, konnte es vor allem Affleck kaum fassen, dem zuvor die Spannung (und Verwirrung) regelrecht ins Gesicht geschrieben stand. Gemeinsam mit Quiz-Partner Ding jubelte er über den Gewinn.