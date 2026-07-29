Spitzen-Gagen der „Marvel“-Stars: Downey Jr. mit neunstelligem Gehalt Bestverdiener
Das Marvel-Universum wächst weiter. „Spider-Man: Brand New Day“ kommt am 29. Juli in die Kinos. Nach sieben Jahren Pause steht heuer zudem ein neuer „Avengers“-Film an. Auf der Comic-Con 2026, die von 23. bis zum 26. Juli 2026 in San Diego stattfand, hatten Besucher die Ehre, den brandneuen Trailer zum mit Spannung erwarteten Blockbuster „Avengers: Doomsday“ zu sehen. Filmstart für Österreich ist am 16. Dezember 2026.
Robert Downey Jr.: 100 Millionen für zwei neue „Avengers“-Filme
Die Produktion lässt sich Disney auch diesmal einiges kosten. Laut Forbes wurden in „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ bereits 1,3 Milliarden US-Dollar an Produktionskosten investiert. Der neue Teil sowie dessen Fortsetzung „Avengers: Secret Wars“ sollen das Berichten zufolge noch übertreffen. Ein großer Teil des Geldes ist den hohen Gehältern der Darsteller geschuldet.
Der neue „Avangers“-Teile bietet ein hochkarätiges Ensemble unter der Leitung von Robert Downey Jr. als Doctor Doom in der Hauptrolle. Auch in „Avengers: Secret Wars“, der nächstes Jahr in die Kinos kommt, übernimmt er die Rolle.
Auch Hemsworth und Evans Spitzenreiter
Robert Downey Jr. ist daher auch wenig überraschend der bestbezahlte Star der „Avengers“-Besetzung. Brancheninsider enthüllen gegenüber Page Six Hollywood, dass Downey 100 Millionen Dollar für die beiden anstehenden Filme erhalten soll.
Nach Downey sind die nächsten beiden Spitzenverdiener Chris Hemsworth (Thor) und Chris Evans (Captain America), die für die beiden Filme jeweils rund 40 Millionen Dollar ausgehandelt haben sollen.
Downey, Hemsworth und Evans zusammen bringen es auf 180 Millionen Dollar - was alleine schon etwa 30 Prozent des Gesamtbudgets der beiden Filme entspricht. Das Gesamtbudget von „Doomsday“ und „Secret Wars“ soll bei 600 Millionen Dollar liegen.
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