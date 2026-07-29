Spitzen-Gagen der „Marvel“-Stars: Downey Jr. mit neunstelligem Gehalt Bestverdiener

Das Marvel-Universum wächst weiter. „Spider-Man: Brand New Day“ kommt am 29. Juli in die Kinos. Nach sieben Jahren Pause steht heuer zudem ein neuer „Avengers“-Film an. Auf der Comic-Con 2026, die von 23. bis zum 26. Juli 2026 in San Diego stattfand, hatten Besucher die Ehre, den brandneuen Trailer zum mit Spannung erwarteten Blockbuster „Avengers: Doomsday“ zu sehen. Filmstart für Österreich ist am 16. Dezember 2026.

Robert Downey Jr.: 100 Millionen für zwei neue „Avengers“-Filme

Die Produktion lässt sich Disney auch diesmal einiges kosten. Laut Forbes wurden in „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ bereits 1,3 Milliarden US-Dollar an Produktionskosten investiert. Der neue Teil sowie dessen Fortsetzung „Avengers: Secret Wars“ sollen das Berichten zufolge noch übertreffen. Ein großer Teil des Geldes ist den hohen Gehältern der Darsteller geschuldet.