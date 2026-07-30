8 - teilweise kuriose - Fakten, die Sie vielleicht noch nicht über Paul Anka wussten

Seine romantischen Balladen lassen bis heute Herzen höher schlagen. Als Schöpfer von Hits wie „My Way“ für Frank Sinatra oder „She's a Lady“ traf Paul Anka den Nerv eines Weltpublikums. Vom jungen Idol mit Schmalzlocke zu einer prägenden Figur im Musikbusiness steht Anka für eine Karriere, die Jahrzehnte überspannt. Am 30. Juli wird der Musiker 85 Jahre alt. Zeit, ein paar - teilweise kuriose - Fakten über den Weltstar zusammenzutragen:

Die Schule ist nicht sein Ding und eine Karriere im Sport kommt für den 1,69 Meter großen Anka aus Ottawa nicht infrage. Schon als kleiner Bub aber locken ihn die Bühnenwelt und die Musik des großen Showbusiness. Im Alter von nur 15 Jahren bekommt der Sohn libanesisch-syrischer Eltern für seinen Schlager „Diana“ einen Vertrag. Videos aus der Zeit zeigen den stets adrett gekleideten Anka umgeben von Scharen kreischender Teenies. Die Single verkauft sich millionenfach.

Dosensuppe bringt ihn seinem Lebenstraum näher

Seinen Schritt, mit 15 Jahren und 100 Dollar in der Tasche nach New York zu reisen, um sich bei ABC Paramount vorzustellen, hat der findige Teenager lange geplant - nämlich seit seiner ersten New-York-Reise. Eine berühmte Dosensuppenmarke hatte Jahre vorher eine Reise in die Metropole verlost. Dafür habe er drei Monate lang so viel von der Suppe gelöffelt wie er konnte - und gewonnen. Bei der darauffolgenden Reise in die sprichwörtliche Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten habe sich sein Traum von einer Musiker- und Komponistenkarriere gefestigt.

Er hält einen seltenen Rekord

Paul Anka hält den Rekord als der einzige Künstler, der in sieben aufeinanderfolgenden Jahrzehnten Songs in den Billboard Hot 100 Charts platzieren konnte. Dieser beispiellose Meilenstein reicht von seinen frühen Hits wie „Diana“, „Puppy Love“ und „Put Your Head on My Shoulder“ bis zu neueren Veröffentlichungen.

Er schrieb bekannte Hits für Weltstars

Für Frank Sinatra schrieb Anka die legendäre Nummer „My Way“, einen der erfolgreichsten Welt-Hits überhaupt, den später auch Elvis Presley interpretierte und in den 80er-Jahren sogar Punker Sid Vicious. Barbra Streisand, Engelbert, Sonny und Cher sowie Tom Jones („She's a Lady“) sangen alle Paul Ankas Kompositionen. Im Jahr 1975 veröffentlichte er sein Album „Feelings“. Das Titelstück wurde erneut zum Welterfolg und zählt zu seinen populärsten Arbeiten. Anka hat auch an Michael Jacksons weltweitem Nummer-Eins-Hit „This Is It“ mitgeschrieben.