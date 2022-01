Ben Affleck: Für "Armageddon" musste er sich Schöneheits-OP unterziehen

"Sie haben mich gezwungen, meine Zähne richten zu lassen und zu trainieren und sexy zu sein. Sexy sein, wie mache ich das?", fragte sich Affleck während der Dreharbeiten mit Regisseur Michael Bay und Produzent Jerry Bruckheimer.

"'Geh ins Fitnessstudio!' Im Fitnessstudio laufen und Öl auf meinen Körper auftragen und so, und es stellte sich heraus, dass es für eine lange Version eines dieser männlichen Oben-ohne-Kalender war, in einer Garage, mit einem Reifen, irgendwie eingefettet", beschrieb der Partner von Jennifer Lopez seine Vorbereitungen für eine Szene im Film. Er enthüllte weiter, dass Bay "eine Vision von einem von Öl glänzenden männlichen Oberkörper hatte" und damals sagte: "Das wird in den Trailer kommen und Tickets verkaufen."