Drew Barrymore

Der ehemalige Kinderstar, der dank Steven Spielbergs Kult-Film "E.T. – Der Außerirdische" zu internationalem Ruhm gelangte, sah alles, was Hollywood zu bieten hatte: sowohl die Sonnen-, als auch die Schattenseiten. Schon als Kind war Drew Barrymore drogen- und alkoholsüchtig, als Jugendliche beging sie einen Suizidversuch. Insgesamt war Barrymore dreimal verheiratet.

Die inzwischen 48-Jährige weiß also, worauf es im Leben wirklich ankommt und hat sich schon längst vom "Schein und Sein"-Motto der Traumfabrik verabschiedet. Barrymore ist der gute Kumpel zum Pferdestehlen: Sie steht zwar nach wie vor in der Öffentlichkeit, hat nun aber ihre Mitte gefunden und ist für authentische Freundlichkeit, Bodenständigkeit und Hilfsbereitschaft bekannt. Zudem liegen ihr geschlechtliche Gleichberechtigung in Hollywood sowie zahlreiche humanitäre Projekte am Herzen. Ihre Talkshow ist in Hollywoods Kreisen äußert beliebt, bei Barrymore ist man gerne zu Gast.