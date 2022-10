Geena Davis erhebt Vorwürfe gegen Bill Murray

In der Komödie "Ein verrückt genialer Coup" (Originaltitel: "Quick Change") im Jahr 1990 unterhielten Geena Davis und Bill Murray in den Hauptrollen gemeinsam das Publikum. Während der Dreharbeiten war die Stimmung jedoch alles andere als lustig, wie Davis' Memoiren zu entnehmen ist.

Geena Davis von Bill Murray belästigt und angeschrien?

In ihrem am 11. Oktober erscheinenden Buch "Dying of Politeness" erinnert sich die Schauspielerin unter anderem an ihr erstes Treffen mit Bill Murray und die gemeinsame Zusammenarbeit. Und wie Davis' Memoiren einem Bericht zufolge zu entnehmen ist, dürfte sie keine allzu guten Erfahrungen mit dem Hollywoodstar gemacht haben.