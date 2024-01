Bei dieser einen Sache sind sich George und Louis schon jetzt uneinig

Prinz Georg ist ein Fan von Rockmusik

Bei der Verleihung des Earthshot-Preises im November in Singapur unterhielt sich William mit den amerikanischen Popstars "OneRepublic", nachdem sie im The Theatre at Mediacorp als Vorband aufgetreten waren.

"Ich kann Ihnen nicht genug danken. Sie waren großartig. Was für ein Start in die Show. Das war unglaublich. Louis, mein Jüngster, liebt Ihre Lieder", sagte William, der in Singapur außerdem verriet, dass der zehnjährige George immer noch am liebsten AC/DC hört.

William hatte bereits im Sommer offenbart, dass Prinz George auf Rockmusik steht und neben AC/DC auch gerne die britischen Legenden Led Zeppelin hört.