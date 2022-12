Beeindruckendes Talent: Elfjährige Tochter singt Song mit Mama Sarah Connor

Sarah Connor (42) hat für ihr neues Weihnachtsalbum zum ersten Mal einen Song mit ihrer jüngsten Tochter Delphine aufgenommen. Die Elfjährige ist in dem Lied "Christmas 2066" zu hören, in dem sich ihre Mutter ein Weihnachtsfest in der Zukunft ausmalt.

Sarah Connors jüngste Tochter tritt in Mamas Fußstapfen

Auch bei den vier Weihnachtskonzerten, die Connor in Berlin spielte, trat Delphine mit auf. "Da haben wir eine riesige Ausnahme gemacht", sagte die Sängerin zu Bild. "Phini hat im Gegensatz zu unseren beiden Großen noch nicht die Ambition, Sängerin zu werden. Darüber bin ich ganz froh, sie hat leider Talent."