Beckham über Ehe mit Victoria: "Es wird immer komplizierter"

Die Spekulationen um ein bevorstehendes Ehe-Aus hatte Victoria Beckham aber bereits im Sommer dementiert. "Mein Mann ist unglaublich und unterstützt mich in allem, was ich tue", erklärte Beckham beim "Forbes Women Summit" in New York. Sie hingegen versuche die "beste Ehefrau" zu sein und sich trotz Berufsstress so viel Zeit wie möglich für David und die Kinder zu nehmen.